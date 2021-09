L-Gante votó en las PASO 2021 y causó una verdadera revolución en su barrio

La Escuela N°1 de San Martín, en la calle Juárez 3626 se revolucionó con la llegada de L-Gante, quien desde las redes sociales compartió la intimidad de su votación por las PASO 2021. Hasta la policía tuvo que hacerse presente para que el trapero pudiera movilizarse con tranquilidad, ya que tal fue el gentío que se le dificultaba poder trasladarse por su barrio.







Desde su cuenta de Instagram, el joven músico mostró los entretelones y el cariño que le brindó la gente, quienes se acercaron hasta donde él estaba para mostrarle su apoyo incondicional.

Así mismo, L-Gante dio una entrevista a Crónica en la que entre varias declaraciones, explicó que ya pactó una reunión con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner.

“Te muestro la lista 420. Esto me lo hicieron llegar por Facebook”, confesó muy emocionado L-Gante, haciendo alusión a la lista que sus fanáticos crearon, incitando al cantante a que en algún futuro el tenga su propia fórmula. “Les quiero transmitir a los chicos que es muy valioso el voto y también tiene que ser valiosa la decisión a la hora que estas eligiendo”, sostuvo el joven y insistió en que si alguien tuviera alguna duda sobre a quién elegir, “hablalo con tu mamá”.







“Yo lo vengo haciendo por empatía y eso nadie lo ve, y tampoco quiero. El barrio lo sabe”, aseguró sobre su aporte a la comunidad que viene realizando desde hace dos años y más aún con su salto a la fama en los últimos meses, dijo L-Gante sobre una posible candidatura política en el futuro.

Además, el trapero sostuvo que es necesario que se “habilite la circulación un poco más” para que así el trabajo fluya y “dejar de regalar cositas a la gente”. También confesó que estaría bueno que se haga mayor hincapié en la seguridad de la Provincia de Buenos Aires.







“Sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones -aseguró-. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”, dijo.

L-Gante se reunirá con Alberto Fernández y Cristina Kirchner

“Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Sí, seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver”, adelantó L-Gante, sin precisar cuándo ni en donde sería esta reunión.

Por último, el músico aseguró que le gustaría poder terminar de construir su casa de ladrillos, donde vivirá con su novia y su hija en camino, Jamaica, "y que Argentina gane un mundial para poder ir al obelisco a festejar", cerró.