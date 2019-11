¿La China Suárez borró fotos que tenía con Vicuña en Instagram?

Crecen los rumores de separación entre Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña; y para colmo un supuesto accionar de la actriz no sumaría al relato. Es que en las redes sociales sus seguidores alertaron que la mamá de Magnolia y Rufina decidió eliminar algunas de las imágenes que tenía en su perfil oficial junto al actor chileno. De hecho, dejó sólo unas pocas.

Esto llega luego de que se lo vinculara al chileno a una ex compañera de trabajo, la española Elena Rivera. La joven en cuestión, quien compartió rodaje con el chileno en "Inés del alma mía", publicó desde su InstaStories una foto de su colega. Las especulaciones no tardaron en llegar: "Me encontré a Benjamín Vicuña", señaló ella en la imagen que, además, musicalizó la publicación con la canción: "Sex Bomb" (Bomba sexual).

Asimismo, China escribió una fuerte publicación en sus redes: "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme".

Por lo pronto, Suárez se encuentra de viaje en Miami ya que debió cumplir con algunas obligaciones laborales. Además, cambió de look y revolucionó las redes porque está más linda que nunca.