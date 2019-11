El "amoroso" mensaje de una actriz española a Vicuña, en medio de rumores de crisis con la China Suárez

En el medio de rumores de una crisis entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, una actriz española realizó una publicación en sus redes sociales que encendió las alertas.

Elena Rivera es la joven en cuestión, quien compartió rodaje con el chileno en "Inés del alma mía", una miniserie basada en el libro homónimo de Isabel Allende. Lo cierto es que esta semana, la actriz se animó a compartir un Insta Storie, en donde se lo puede ver a Benjamín en una publicidad.

"Me encontré a Benjamín Vicuña", señaló la joven en la imagen que, además, musicalizó la publicación con la canción: "Sex Bomb" (Bomba sexual).

A pesar de que la ruptura no está confirmada, la China escribió una fuerte publicación en sus redes que da indicios de que las cosas entre ellos no están bien. "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme".