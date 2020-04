La contundente declaración de Matías Alé sobre el nuevo romance de Graciela Alfano

"El amor en tiempos de Coronavirus" podría ser la descripción perfecta para el romance que vive Graciela Alfano con su vecino de balcón a balcón. Su ex pareja, Matías Alé se refirió por primera vez al tema e hizo contundentes declaraciones al respecto.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live“, el actor contó sus sensaciones y le tiró buena onda a Graciela: “Es hermoso, me llena de alegría la noticia del romance de Graciela. Me encanta, la felicidad de ella es la mía. Hace casi diez, once años que nos separamos. Pasamos por todos los estados. Pasamos por la tristeza, el enojo, por la felicidad, por el agradecimiento, por compartir”, comenzó diciendo Alé sobre su ex pareja.

“Me pone súper feliz y que esté entretenida de balcón a balcón. Es muy creativa, mirá lo que se le ocurrió. Se lo merece”, agregó.

Recordando sus últimas conversaciones con Grace, Matías dijo: “Yo hablé con ella para su cumpleaños que es el 14 de diciembre. Había sido abuela y la quería felicitar. Ella se reía y me decía que si seguiríamos juntos sería un abuelo muy joven. Después en el verano alguna vez más hablé. Si ella es feliz, yo soy feliz”

“Hoy tenemos una relación distinta, de respeto y de cariño. Se merece un gran amor ella. Está en una edad lindísima. Está muy bien. Está plantada. Ella dijo que yo fui el gran amor de su vida y ella fue el mío. Los dos sentimos eso”, sostuvo el actor.

“Yo nunca había estado tanto tiempo con alguien. Fueron diez años lindísimos”, cerró Matías con un poco de nostalgia.