La escandalosa separación de Horacio Cabak: Verónica Soldato lo habría echado de su casa

Luego de que se conociera que Horacio Cabak y Verónica Soldato le habían puesto final a su relación tras 27 años y 3 hijos en común, Ángel de Brito reveló las internas del engaño."Ella me confirmó que descubrió varias infidelidades, que está muy mal porque no se lo esperaba", aseguró el conductor de LAM.

En la vereda de enfrente, Cabak utilizó su presencia en 'Polémica en el Bar' para aclarar que nunca había hablado de su vida privada y esta, no iba a ser la excepción. "Sólo quiero decir que lamento profundamente que mi familia esté sufriendo", dijo.



Ángel de Brito ratificó sus dichos, aclaró que la propia Soldato le confesó que había encontrado varias conversaciones con otras mujeres y hasta un audio en el que reservaba hotel para verse con una fotógrafa. "Además, una de las amantes es famosa", especificó Ángel.



Según trascendió, la ruptura se está dando en malos términos al punto que Horacio Cabak habría sido echado de su casa. "Hoy la escucho muy enojada pero no quita que por ahí está muy enamorada y en algún momento, decida perdonarlo. Pero ahora, no la veo", develó De Brito al aire de LAM.

Los audios que prueban que Horacio Cabak le fue infiel a Verónica Soldato

Luego del revuelo mediático que se armó tras darse a conocer que Horacio Cabak le había sido infiel a su mujer, Verónica Soldato, salieron a la luz nuevos datos de la separación. Angel de Brito contó en LAM los detalles de esta ruptura y entre sus dichos dejó a la vista que existen audios del conductor de la jaula de la moda que confirman el engaño. Sí, de hecho son más de 200 grabaciones.



"Yo quiero aclarar que Horacio Cabak no intentó frenarme, ni me pidió que no diga algo. De hecho, tengo más de 200 audios que podría pasar y la verdad es que estamos eligiendo no hacerlo", explicó el conductor de LAM quien además aclaró, en todo momento, que él no es amigo de Verónica Soldato y que de hecho, no la conoce ni en persona.

"Yo creo que a Verónica lo que le duele es que Horacio le niegue cosas que ella leyó y vió. Ahí me parece que está el gran enojo de ella. "No me gusta que me traten de mentirosa", me dijo Verónica varias veces", explicó Angel de Brito.

Pía Shaw, por su parte, recordó que hace muy poco Horacio Cabak estuvo internado por coronavirus y que fue su pareja la encargada de cuidarlo en todo momento. "A lo mejor ahora ella vió conversaciones que se dieron en la clínica, mientras estaba internado, y eso es natural que la enoje mucho, sumó la panelista. Angel asintió: "Tenés razón porque ella me dijo: "nosotros estábamos acá llorando y él....".