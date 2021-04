La imagen viral de Damián Betular en el Masterchef de 2015

Damián Betular es uno de los jurados más queridos y carismáticos de Masterchef Celebrity. El chef suele ser tendencia en las redes y sus comentarios en el ciclo de Telefé suelen contagiar de humor a sus compañeros.

El camino de Damián por este ciclo no es nuevo, el jurado se destacó también en la competencia de Bake Off Argentina, la competencia que conducía Paula Chaves, sin embargo esta no fue su primera participación televisiva en los ciclos de Telefé.

Recientemente una imagen de Betular se hizo viral y muchos fans del certamen de cocina no pudieron creer que se tratara de él. En su rol de chef pastelero del Palacio Duhau - Park Hyatt, el lujoso hotel de Recoleta, Damián estuvo como invitado a la primera edición de MasterChef, en 2015.



En esa oportunidad, asistió al programa que entonces conducía Mariano Peluffo junto a su colega Germán Martitegui. Pero en las imágenes que se dieron a conocer en las redes podemos verlo sin barba y con un estilo bastante más formal que el que luce ahora: con saco y camisa, a diferencia de las camperas de jean que luce ahora.



Enterate cómo es y que tiene el camarín de Damián Betular en MasterChef Celebrity

Para esta segunda temporada la producción convirtió las salas de edición en camarines para cada uno de los jurados y Damián en una historia de Instagram que ya no está disponible mostró detalles del suyo. Apenas se abre la puerta se ve una "B" gigante en honor a su apellido, un espacio exclusivo para sus anteojos, agua mineral y productos de belleza de la piel y de desinfección.

En otro sector, hay un enorme perchero lleno de camisas cancheras y una veintena de zapatos. No cabe duda que Betular tiene un estilo muy propio muy marcado y sus looks son siempre comentados en las redes sociales.