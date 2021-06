Tras cinco años de amor y convivencia, Julieta Bal y Roberto Peña pusieron punto final a su relación, según confirmó Pía Shaw en El espectador, programa diario que la periodista conduce junto a Ángel De Brito en CNN Radio.

"Casa en común no quedó, cada cual se fue a su departamento para empezar de cero. Seguimos este tiempito tipo novios sin convivir hasta que finalmente y con mucho dolor decidimos separarnos", reveló el humorista.

Se separaron Roberto Peña y Julieta Bal

Si bien Roberto Peña confirmó la noticia, Julieta Bal aún no se pronunció al respecto. De hecho, su última publicación en Instagram data de hace dos meses atrás y está dedicada a su ahora ex pareja. "Esta foto me lleva a uno de los momentos más plenos de mi vida. Gracias por enseñarme tanto, por complementar a mi alma, por colorear mi vida, por caminar junto conmigo, por seguir apostándonos, por seguir eligiéndonos, por ser esos ojos que me llevan a lo más profundo de mi ser, por nuestro amor que con su imperfección nos une cada día más. Te amo infinito. ¡¡Sé feliz!!", escribió junto a una romántica imagen juntos en la playa.

Se separaron Roberto Peña y Julieta Bal

"Fueron cinco años de una relación y un amor divinos. Ojalá no sea definitivamente pero eso no lo sabemos. Hoy estamos separados y cada cual en su casa. Estábamos en caminos diferentes y las necesidades de Julieta de ser mamá hoy yo no las puedo tener en mis planes. Ya tengo tres hijos y no entra en mi esquema esa chance", dijo, con pesar, el humorista.