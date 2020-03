La Tota Santillán habló de su intento de suicidio: “Intenté tirarme de un tercer piso”

Por primera vez, La Tota Santillán habló en primera persona del brote psicótico que sufrió por el que fue internado en el Sanatorio de La Trinidad en julio del 2017. Ahora, el presentador abrió su corazón y se refirió al duro momento en el que quiso suicidarse.

“En los últimos años que la pasé mal me ha acompañado mi familia y mis amigos, algunos porque otros decidieron no ayudarme y se alejaron. Están los que tienen que ser”, comenzó diciendo La Tota sobre su presente en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, relató un crudo episodio en el que se quiso quitar la vida y del cual se enteró hace poco: “Le estaba vendiendo entradas a unas enfermeras y salta el marido de una de ellas y me dice que ella me cuido en La Trinidad cuando yo estuve internado. Me habían fisurado dos costillas los policías que me tiraron al piso. Me agarró un brote psicótico donde yo pedía por mis hijas y esta chica me dijo que yo intenté tirarme del tercer piso”, reveló.

“Cuando me dijo eso la abracé y yo soy muy creyente en dios. Dios es todo y te pone en tu lugar. Me ha ayudado mucho en esta vida. Pensé que me había dejado solo pero siempre está”, agregó el presentador.

Continuando con su testimonio, afirmó: “Esto me pasó hace una semana que me encontré a esta gente en Mar del Plata. Esto fue en la clínica La Trinidad. Yo no tenía conciencia. Hoy tengo el alta, una psicóloga y un psiquiatra que los veo cada un mes. Estoy muy contenido por mi familia. Amo a mis hijos Leandro y Daniela porque me han ayudado tanto”.

“No le quise preguntar a esta chica mucho de aquel momento. En ese momento estaba muy loco y lo único que quería era ver a mis hijas. Es cuando la mente se enloquece”, manifestó, conmovido.

“No había contado esto porque fue hace pocos días. Y tampoco se lo quise preguntar a mi hijo mayor o a mi hermano. No se lo conté a nadie de mi familia, lo tomé como que Dios no me quiso llevar”, cerró Santillán.