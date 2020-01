Las primeras fotos de la nueva vida de Macedo y Urtubey en España

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey tomaron una drástica decisión que cambió su vida de forma rotunda: junto a su hija Belita, decidieron armar las valijas e irse a vivir a España. Más precisamente a Sevilla, donde el ex gobernador de Salta ejercerá como profesor de la Universidad de Loyola.

Feliz con su nueva rutina, la actriz compartió las primeras imágenes en familia desde la ciudad europea. "Voy a empezar a subir más fotos porque Lizzie me pregunta todo el tiempo adonde estamos y que hacemos... y yo no quiero usar tanto el teléfono, porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes( por supuesto) Vamos a ver si me sale", expresó junto a la dulce postal donde se los ve a ella caminando de la mano con su hija y esposo.

Luego, agregó: "Y acá, una de cuando llegamos y nadie nos abría y ya habíamos bajado las cosas del auto y no había adonde estacionar (es muy difícil estacionar en Sevilla, sépanlo) Y tampoco había tanto lugar en la vereda como para instalarnos. Ya después les voy a mostrar lo finitas que son las calles (para los que no conocen)".