La nueva vida de Lhoan, ex de Charlotte Caniggia: Está en pareja con una modelo trans

Lhoan mantuvo un controvertido romance con Charlotte Caniggia que no terminó de la mejor manera. En medio de polémicas mediáticas y denuncias por violencia de género, el joven salió de la escena local y se instaló en Colombia.

Ahora, a más de un año de sus vericuetos mediáticos con la hija de Mariana Nannis, el músico vive una realidad diferente. El morocho se instaló en Colombia y comenzó un affaire con Mara Cifuentes, una reconocida modelo trans.

"Estoy viviendo acá hace un año y medio ya. Me vine después de que corté con Charlotte y firmé contrato con el padre de J Balvin y con Rolo, de Icon. Ellos son los productores de J Balvin, Maluma y otros artistas más. Voy a clases de baile, de canto y me meto en el estudio a grabar. Estoy haciendo temas nuevos y estuve el año pasado en los Premios MTV en México. Tenía pautada una gira por Estados Unidos y Europa para promocionar mi música pero con el tema del coronavirus se frenó todo", contó en revista Pronto.

Luego, sobre el romance con la joven aclaró: "A Mara la conocí hace un tiempito y me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas. Es súper buena, cariñosa y somos muy buenos amigos. Muy muy cercanos".

"No somos novios, pero sí somos muy amigos. No le podría poner un título. Nos estamos conociendo. En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa", aclaró.