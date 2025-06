Melody Luz rompió el silencio tras su escandalosa separación de Santiago del Azar y, como invitada en LAM, reveló detalles del vínculo que aún la une con Alex Caniggia. Aunque desmintió una reconciliación con el padre de su hija, no cerró del todo la puerta y reconoció que el acercamiento existe y que hay una historia en común que los sigue uniendo.

Después de su último encuentro con Alex para aclarar situaciones y despejar el futuro por el bien de su hija Venezia, Melody terminó por separarse de Santiago debido a red flags, como la impulsividad. “Me acusó de engañarlo con Alex”, reveló sobre su última pareja.

Alex Caniggia, Melody y Santiago del Azar

Melody Luz desmintió su reconciliación con Alex Caniggia pero no lo descartó: "Nunca me quiso perder"

En medio de una entrevista en LAM, Melody Luz habló con total sinceridad sobre su presente emocional. Aunque dejó en claro que no volvió con Alex Caniggia, también reconoció que el vínculo con él nunca se rompió del todo y que, incluso, hoy están en contacto. “Con Alex estamos hablando. Yo lo veo, está yendo a terapia”, contó, abriendo la posibilidad de una nueva etapa entre ellos.

Según reveló, el acercamiento con Alex fue para conversar sobre temas importantes. “Él nunca me quiso perder”, afirmó Melody, quien además reconoció que verlo involucrado con su hija y dispuesto a escucharla le generó una mirada distinta sobre él. Sin embargo, aclaró: “No digo que volvimos, porque no es así”.

Durante la charla, la bailarina también recordó el motivo principal por el cual decidió separarse de Alex: “Me cansé de intentar que me escuche, de decirle esto me molesta. No me escuchaba”. Pero, a diferencia de otras veces, dejó en claro que hoy observa señales distintas, lo cual la hace pensar que existe un cambio y abre la puerta a una posible reconciliación: “Él empezó terapia, algo que me costó un montón que entienda que tenía que hacer”.

Más allá del afecto que aún siente, Melody fue clara sobre sus prioridades. “Mi prioridad más importante hoy en día somos mi hija y yo”, aseguró. Consciente de que una relación de pareja requiere más que buenos recuerdos, también dejó entrever que, si bien el vínculo con Alex tiene una base emocional fuerte, será el tiempo y el cambio sostenido lo que definirá el rumbo.

El encuentro de Alex y Melody junto a su hija Venezia

Por ahora, Melody Luz se muestra cautelosa, pero abierta. No hubo reconciliación, pero sí un reencuentro emocional que, lejos de ser una simple anécdota, podría marcar un nuevo capítulo entre ella y Alex Caniggia.

