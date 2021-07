Los estrenos que llegan a Netflix, HBO y Amazon en agosto

Agosto ya va llegando y con él los nuevos estrenos que Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video tienen preparados para este mes.

En esta nota nos centramos en las series que llegarán a las plataformas que van desde producciones locales, comedias de alto vuelo y producción original.

Netflix

El reino: a partir del 13 de agosto se podrá ver esta nueva producción argentina que cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación. Entre intrigas Emilio intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.



Clickbait: En esta serie de suspenso, ocho puntos de vista diferentes aportan pistas prometedoras sobre el autor de un brutal crimen alimentado por las redes sociales. Disponible a partir del 25 de agosto.

Todo va a estar bien: Creada y dirigida por Diego Luna, esta serie sucede en la Ciudad de México y es una ‘dramedia’ que reflexiona sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad. Estrena el 20 de agosto.

HBO Max

Stargirl: una estudiante de secundaria inspira a un grupo de jóvenes héroes a detener a los villanos del pasado.

Amarres: la nueva comedia dramática familiar invita a ver el amor desde el punto de vista de Ana, una mujer distinta y libre que buscará mantener a su familia unida a toda cosa.

Made for love: una mujer joven huye después de 10 años en un matrimonio sofocante con un multimillonario de la tecnología, al darse cuenta de que su esposo le implantó un dispositivo de monitoreo en su cerebro que le permite rastrear.



Eliott from the earth: conoce a Elliott y su madre Frankie mientras se embarcan en un viaje inesperado por el universo. Se encontrarán con extraterrestres asombrosos, especies sorprendentes y criaturas cósmicas en el camino, incluido el nuevo mejor amigo de Elliott, un dinosaurio llamado Mo. Únete a ellos en sus aventuras donde nada es normal.

Cal me Kat: una mujer de 39 años decide usar el dinero que sus padres habían estado ahorrando para su boda para abrir un café con temática de gatos.

Amazon Prime Video

Cruel Summer: cuenta una historia a lo largo de tres veranos en la década de los 90, cuando una adolescente hermosa y popular se encuentra desaparecida y una chica aparentemente sin relación a ella pasa de ser una dulce y aislada niña a convertirse en la chica más popular de la ciudad, y eventualmente en la persona más odiada de Estados Unidos. La serie es protagonizada por Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano y Sarah Drew. Cada episodio se cuenta desde puntos de vista alternos. Disponible a partir de 15 de agosto.



The Good Doctor - Temporada 4 (2a parte): el Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), un joven cirujano con autismo, continúa usando sus extraordinarios dones médicos en la unidad quirúrgica del Hospital St. Bonaventure. A medida que su relación romántica con Lea (Paige Spara) se profundice, también enfrentará nuevas responsabilidades como residente de cuarto año: supervisar a un nuevo grupo de residentes que lo pondrán a prueba de formas que no puede predecir. Mientras tanto, el equipo debe lidiar con la incertidumbre y la presión que trae la pandemia de Covid-19. Disponible a partir de 15 de agosto.

Nueve Perfectos Desconocidos: nueve personas se reúnen en un retiro remoto, algunos están ahí para perder peso, otros para reiniciar su vida, otros por razones que ni siquiera pueden admitir. En medio de todo el lujo, la atención plena y la meditación, saben que estos diez días pueden suponer un verdadero trabajo. Pero ninguno de ellos podía imaginar el desafío que les espera. Disponible a partir del 20 de agosto.



