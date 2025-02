Federico D’Elía, quien interpretó a Mario Santos en la mítica serie Los Simuladores, dio un triste anuncio sobre el futuro de la película que tanto esperan los fanáticos. Durante una entrevista en el canal de streaming Blender, el actor confirmó que el proyecto está en pausa y que, lamentablemente, está “más cerca del no que del sí”.

Un proyecto que se resiste a avanzar

La película de Los Simuladores, que originalmente se anunció para 2024 y luego se pospuso para 2025, enfrenta un futuro incierto. D’Elía explicó que, aunque los actores firmaron contratos a fines de 2021, la producción no ha podido avanzar debido a una serie de obstáculos externos.

“Estaba todo dado para que se haga, contrato firmado y todo. Hoy por hoy está parada. Más cerca del no que del sí”, afirmó el actor. Además, señaló que la situación “nos supera a todos”, ya que factores como la reestructuración de las plataformas de streaming y los cambios en Paramount, la productora detrás del proyecto, han frenado la realización de la película.

Los desafíos detrás de la producción

D’Elía detalló que el mundo del entretenimiento ha cambiado drásticamente desde que se firmó el contrato. “Paramount se vendió, se achicó, no sé qué hizo. Toda esta realidad generó que Paramount pare la producción en el mundo, salvo de las cosas que habían arrancado, y empezar a reformular todo”, explicó.

El actor también reconoció que, aunque los protagonistas están dispuestos a volver a interpretar a sus icónicos personajes, la realidad del mercado argentino y los costos de producción hacen que el proyecto sea difícil de concretar. “Nosotros somos nada, Argentina como mercado es nada, hoy por hoy no tenemos cómo hacerla”, lamentó.

Cuando le preguntaron si consideraría la posibilidad de que los fanáticos financien la película a través de crowdfunding, D’Elía fue claro: “Esto tiene que salir derecho. Firmamos un contrato pensando que esto caminaba”. El actor descartó esta opción, insistiendo en que el proyecto debe avanzar bajo las condiciones acordadas inicialmente.

Los Simuladores se reencontraron en el estreno de Misántropo, la nueva película de Damián Szifron.

Sin embargo, desde su perspectiva personal, D’Elía expresó cierto cansancio: “Me canso. Entiendo todo, me encantan Los Simuladores, ya me dio mucho, no es que me va a dar más. Desde el primer momento estamos pensando en la película y en la gente que lo pide. Así y todo, se pinchó”. También reveló que el guión ya estaba listo y que muchas cosas estaban avanzadas, pero que otras no lograron concretarse.

Por ahora, los seguidores de Los Simuladores tendrán que seguir esperando. Aunque el proyecto no está oficialmente cancelado, las palabras de Federico D’Elía no son alentadoras. “Hace unos pocos días estábamos más cerca del sí que del no, pero este es un proyecto que vino así”, concluyó el actor, dejando en claro que la película depende de factores que escapan a su control.