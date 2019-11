VIDEO| El método de entrenamiento de Luciana Aymar durante el embarazo

View this post on Instagram

Muy Felices de confirmar y compartir esta hermosa noticia . Estamos en la dulce espera🤰🏻. • La ansiedad y miedos de los primeros meses fueron eternos . Hoy transitando mi cuarto mes de embarazo quiero contarlo con mucha alegría ❤️☺️. • Fui muy afortunada por todo lo que viví como deportista, y hoy puedo decir q también soy muy afortunada por la persona maravillosa que tengo a mi lado y por supuesto por este bebé que viene en camino 👶🏻. • Gracias a todos , familia , amigas y amigos por tanto amor y por supuesto a todos ustedes por todos los mensajes que nos mandan con tanto cariño! ❤️