Luis Miguel, la serie: conocé a Axel Llunas, el nene que le da vida al hermano menor del ídolo

Axel Llunas, viene de una familia de artistas y está dando sus primeros pasos en la producción del momento: Luis Miguel, la serie.

Hermano de Izan Llunas, el protagonista de la primera temporada de la serie de Netflix, y nieto de Dyango, el pequeño interpreta a Sergio, el hermano menor del Rey Sol.

"En Ibiza (Luis Miguel) no es tan famoso así que no es tan vista la serie, la ven mis amigos porque les dije yo que la vieran”, contó el niño a Teleshow y agregó humilde: “Aún no tengo fama, me conoce mucha gente pero no es como mi hermano”.



Vale destacar que el niño, al igual que su artística familia, comenzó desde pequeño a interesarse por el mundo del espectáculo y asistió a clases de actuación y algunos conciertos, apañado por su padre, Marcos. “Estaba nervioso por las cámaras y me daba miedo pero ahora ya me acostumbré y me gusta actuar”, dijo el pequeño de 12 años sobre la oportunidad en formar parte de esta superproducción.



Además, Axel habló de su personaje, uno de los que generará gran controversia en la serie. “Lo que más me gusta de interpretarlo es que es un chico como yo, pero él tiene un problema que está entre la abuela y Luis Miguel, entonces cuando quiere estar con la abuela Luis Miguel se lo lleva y cuando quiere estar con el hermano, la abuela se lo lleva”, dijo.

Los secretos de Michelle Salas, la primera hija de Luis Miguel

El domingo pasado (alerta spoiler) apareció en "Luis Miguel La Serie" Michelle Salas, la hija que tuvo Luis Miguel con Stephanie Salas y que interpreta la argentina, Macarena Achaga en su versión adulta, ya que la muestran de niña y de joven, cuando tiene sus 18 años recién cumplidos. A raíz de la aparición de su personaje en la serie de Netflix a la que le quedan cinco capítulos todos comenzaron a querer saber más de la bellísima joven que a pesar de ser una desconocida para muchos en México es toda una celebridad. Desde CARAS Digital te contamos diez secretos de Michelle que seguramente te gustaría saber.

1. Nació el 13 de junio del año 1989 en México y como te contamos es hija del Luis Miguel y Stephanie Salas. Actualmente tiene 31 años.

2. Según contó ella, Luis Miguel la conoció poco después de su nacimiento y la frecuentó durante tres años. “Lo primero que dijo fue: ‘¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!’.

3. Luis Miguel solo la reconoció algunos años después. Según Vanity Fair, el ‘Sol’ la oficializó como su hija en 2011, aunque Milenio dice que la aceptó como su hija legítima en 2007. Según otros medios, en realidad fue en 2009.

4. En 2005, cuando tenía 16 años, la misma Michelle habló por primera vez acerca de su rumoreada relación con Luis Miguel. “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!", supo decirle a la revista Quien.

5. Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel fue la persona que acercó a ambos. Incluso le hizo un lugar en su casa.