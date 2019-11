Marcela Tauro recordó la dura batalla para dar a luz a su hijo, Juan Cruz

Marcela Tauro vivió un calvario junto a Juan Cruz. El niño nació prematuro y a los 7 meses de gestación, fue diagnosticado con síndrome de Hellp; casi mueren madre e hijo. Tras pasar ese mal momento, la panelista de Intrusos hizo un emotivo posteo en sus redes sociales.

"Juan Cruz nació pesando 1.850 kg a los 7 meses de gestación. Hoy tiene 13 años y está fuerte y sano. Gracias a @carmenvecchiarelli, al @sanatoriootamendi, especialmente a todo el equipo de Neonatología, a @nicolas.neuspiller que lograron que tanto él como yo sigamos vivos", escribió Marcela.

Sobre el Síndrome de Hellp, había advertido: "Es una afección en la que las enzimas hepáticas te van comiendo todo y te tienen que sacar al bebé, es como una preeclampsia. Yo desconocía del tema. Me estudiaron y me dijeron que lo tenían que sacar. Fue fuerte, la pasé feo, ahora me puedo reír porque gracias a Dios salió todo bien". Tras pasar 20 días en terapia, Tauro fue dada de alta pero Juan Cruz no corrió con la misma surte: "Estuvo 45 días en neonatología, fue durísimo pero gracias a Dios, salió todo bien".