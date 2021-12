María Belén Ludueña reveló intimidades sobre su boda con Jorge Macri y no descarta ser madre

En las últimas semanas María Belén Ludueña estuvo en el centro de las noticias por su comentada y escandalosa salida del noticiero que conduce Antonio Laje. Pese a las turbulencias que tuvo que atravesar en el plano laboral, lo cierto es que en lo personal vive un inmejorable presente.



Es que con Jorge Macri planean su boda luego de que el político le propusiera matrimonio en vivo, en el programa de Juana Viale y en Polémica en el bar. A corazón abierto, la periodista y abogada habló con la revista Hola y reveló intimidades sobre los preparativos del enlace y sus planes de ser mamá a futuro. Además, María Belén Ludueña confesó donde le gustaría irse de luna de miel y cómo le gustaría que fuese su vestido de novia.



–¿Tienen ganas de tener hijos?

–Me encantaría, pero todavía no estoy preparada, es un proyecto a largo plazo. Tener n hijo cuando uno es más grande dicen que también es una gran experiencia, así que creo que para los dos va a ser mágico.

–En junio te propuso matrimonio en vivo en el programa de Juana Viale.

–Fue muy divertido porque no me lo esperaba. Era algo que habíamos hablado, pero no me imaginaba que fuera a brindar por eso al aire. Y en Polémica en el bar también me pidió casamiento delante de cámara. Me sorprendió, pero me gustó porque es algo que siempre quise. Es algo que está bueno hacer para afianzar nuestro amor.

–¿Cómo vienen los preparativos?

–Ya tenemos fecha, va a ser el 12 de noviembre de 2022 en La Rural. El mismo día vamos a hacer una ceremonia civil y después la fiesta. Por suerte, soy bastante relajada, sé lo que quiero y decidimos todo rápido. Quiero que sea una fiesta sencilla, cómoda, en donde todos vengan a pasarla bien, el dress code va a ser elegante, pero cada uno se puede poner lo que quiera. No vamos a poner mesas: va a haber distintos livings y mesas largas sin lugar asignado.

–¿Ya elegiste diseñador para tu vestido?

–Me quiero hacer algo sencillo, net. Por el momento estoy entre dos diseñadores, me gusta Fabián Zitta porque nos llevamos muy bien y siempre fue muy generoso conmigo, y también Gabriel Lage que tiene unos diseños increíbles. Tal vez me haga dos modelos, uno más arreglado y otro más cómodo.

–¿Van a tener muchos invitados?

–Los dos somos de familia grande. Va a venir toda mi familia y amigos de Mar del Plata, más los de Buenos Aires, vamos a ser varios.

–¿Tienen wedding planner?

–Sí, contratamos a The Brown, es amiga de mi cuñada y una mujer que tiene mucha experiencia. Lo único que sé que no quiero es el video de nuestro recorrido, me parece aburrido, queremos algo divertido.

–¿Luna de miel?

–A mí me encantaría volver a Italia, pero para conocerla de la manera que te cuenta Jorge, por sus raíces y costumbres.