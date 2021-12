María Belén Ludueña anunció su boda con Jorge Macri

Tras su salida de noticiero que conduce Antonio Laje y mientras analiza nuevos proyectos, María Belén Ludueña se prepara para dar el “sí” el próximo año.

“Ya tenemos fecha, va a ser el 12 de noviembre de 2022 en La Rural. El mismo día vamos a hacer una Ceremonia Civil y después la fiesta. Por suerte, soy bastante relajada, sé lo que quiero y decidimos todo rápido. Quiero que sea una fiesta sencilla, cómoda, en donde todos vengan a pasarla bien, el dress code va a ser elegante, pero cada uno se puede poner lo que quiera. No vamos a poner mesas: va a haber distintos livings y mesas largas sin lugar asignado”, dice a “¡HOLA! Argentina” sobre su boda con Jorge Macri.

María Belén Ludueña y Jorge Macri anunciaron su boda para el 12 de noviembre de 2022 en La Rural.

En pareja hace cuatro años, María Belén Ludueña dice que la clave es apoyarse mutuamente. “Soy muy feliz con él. Nuestro amor es muy sano”, agrega.

Mientras sueña con su vestido de novia, para el que está entre dos diseñadores (Fabián Zitta y Gabriel Lage), y una Luna de Miel en Italia, recorriendo el país a través de las raíces de Macri; confiesa que le gustaría ser madre en un futuro.

“Me encantaría, pero todavía no estoy preparada. Es un proyecto a largo plazo. Tener un hijo cuando uno es más grande dicen que también es una gran experiencia, así que creo que para los dos va a ser mágico”, confiesa.

La verdadera razón de su salida del programa de Laje

Mucho se hablo de su partida del noticiero de Antonio Laje y su crisis de llanto al despedirse de sus compañeros. Si bien se mantuvo al margen de las especulaciones, rompió el silencio sobre el tema y evitó la polémica.

“Se cerró un ciclo muy importante para mí, que me trajo muchas satisfacciones y me enseñó mucho. Estoy convencida de que la Belén que arrancó no es la misma que la que soy hoy y en eso soy muy agradecida. En especial por la visibilidad que me dio el canal. Trabajo desde los 18 años en televisión, primero en Mar del Plata, luego en Buenos Aires, pero esto fue un antes y un después para mí. Aprendí mucho y fue una experiencia valiosa”, dijo.

“Mi despedida me generó mucha angustia porque dejé mi lugar seguro, mi zona de confort. Al tomar una decisión así, es inevitable no pensar en qué vendrá después, en si daré el paso acertado respecto a mi carrera. Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes. Estoy muy agradecida con el canal, pero yo no coincidía en la forma ni en los estilos de trabajar que tenía Antonio”, agregó, dejando en claro que en el estudio se trabajaba una exigencia que no era normal.