Mauro Caiazza reveló su complicada situación laboral en plena pandemia

Mauro Caiazza es una de las tantos artistas afectados por la situación económica que trajo consigo el aislamiento social y preventivo. El ex de Jimena Barón contó cómo afronta la cuarentena desde su propia compañía de tango con la que recorrían el país.

"Con mi grupo estábamos haciendo un show por semana y teníamos un espectáculo a punto de estrenar que, ante todo esto, debió cancelarse. Estuvimos tres meses trabajando", contó el bailarín en TN.

"Los bailarines no tenemos sindicatos, no existe la ley de danza. Yo laburo independiente", siguió el morocho que también contó que se dedicará la música. "Me gusta el tango electrónico, estoy componiendo desde casa", contó.