La palabra de Mauro Caiazza tras el escándalo con Jimena Barón

Jimena Barón se convirtió en foco de críticas después de la promoción de su nuevo tema, Puta. La cantante debió suspender shows y hasta ser asistida psicológicamente luego de que en los medios cuestionaran la manera de "mediatizar" esta canción.

Lo cierto es que, después del descargo de "La Cobra" en redes sociales, Mauro Caiazza salió a bancar a su ex novia. "La verdad es que no tengo más contacto con ella, prefiero no opinar de lo que hizo. Obviamente que cariño siempre va a haber. Ya no compartimos nada, prefiero no meterme en esa”, dijo en radiomitre.com.ar. “Yo quiero que ella esté bien y que sea feliz. Eso es lo único que espero”,agregó.

Este jueves por la tarde, Jimena reapareció en las redes sociales e hizo su descargo en el que pidió perdón por el escándalo que generó gracias a la promoción de su canción. "La Canción habla de mí, se la dediqué a todas esas minas que son señaladas e intentan hacerlas sentir mal. Es un canción que le habla a la mina...la hice con todo mi corazón. Con esta canción no quiero convencer a nadie", disparó.