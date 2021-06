Nati Jota sufrió un accidente jugando al paddle: "Me puse mal..."

Nati Jota es de las que muestra todo lo que le va pasando en sus días en las redes sociales. Y esta vez, le tocó compartir con sus seguidores algo no tan feliz. Fue así como la influencer le reveló a sus fans que sufrió un accidente mientras jugaba al paddle: visiblemente quebrada y con lágrimas en los ojos, manifestó su miedo y preocupación.



Vía Instagram, la periodista dio detalles de lo acontecido: “Estábamos jugando, pisé para adentro y se me dobló el pie”. Sin embargo, Nati confesó que pensó que se había lastimado mucho. “Estoy segura de que tengo algo, yo sé que estoy mal vibrando y atrayendo la desgracia y no le estoy dando amor a mi tobillo, pero soy tan manija que me lastimo un poquito y siempre sigo jugando. Esta vez tuve que frenar, salir, me duele… ¿Cuándo fue la última vez que me pasó esto? Cuando me quebré la muñeca".

Nati Jota y la story que compartió para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

Y sumó:“Menos mal que está papá haciéndome el aguante”, remarcó. “Llegamos a la clínica y creo que me van a venir a buscar en una silla de rueda. Papá fue a hacer la gestión, papá te amo. Como que me quejo por la silla de ruedas pero un poco me divierte”, expresó Nati Jota, a pesar de la angustia inicial.

Por último, la joven remarcó que estaba todo bien y que solo había sido un susto: “Al parecer es un esguince leve. Gracias por la buena onda de todos. Me puse mal en el momento porque me asusté. Estoy acostumbrada a caerme y levantarme como un resorte. El dolor ‘desconocido’ me hizo angustiar. Igual es una paj*, aunque sea leve, pero podría haber sido peor. Además, mañana van a entender por qué esto es doblemente una paj*”, finalizó Nati Jota.