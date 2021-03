El curioso detalle que une a Nati Jota e Ivana Nadal

Durante 2020 un inesperado escándalo se sucedió entre Nati Jota e Ivana Nadal a raíz de la relación de esta última con Bruno Siri, expareja de la rubia.

El enojo de Nati se debió a que consideraba a Ivana como una amiga y luego de su descargo recibió las broncas de la morocha que empezó a compartir lo que parecían ser provocadores posteos con su nueva pareja.

En medio de este conflicto que quedó entre el entredicho de ambas, ahora las mujeres coincidieron en un detalle inesperado: una bikini veraniega que es furor entre varias famosas.

Fue primero Ivana la que subió una imagen luciendo un traje de baño blanco cavado con frunces en la parte de arriba que se llenó de likes de sus seguidores. La modelo y Bruno se encuentran actualmente en Tulum, México, destino que eligieron para disfrutar de unas románticas vacaciones.



Por su parte, Nati hizo lo propio y compartió una selfie en donde se la ve luciendo ¡la misma prenda!. "Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ", detalló sobre la bikini.



Ivana Nadal y el anillo que despertó rumores de una boda secreta con Bruno Siri

Ivana Nadal y Bruno Siri fueron noticia este fin de semana luego de que la modelo de 30 años compartiera una story en la que se la puede ver luciendo un anillo de boda.



Vicky Braier, más conocida como @juariu en las redes sociales, fue quien descubrió el detalle en la cuenta oficial de Instagram de la celebridad en cuestión y dejó a todos sorprendidos.



No es la primera vez que la actriz argentina hace alución al tema ya que en algunas de sus últimas publicaciones despertó sospechas de un compromiso con el ex de Nati Jota.

La pareja pasó unos días de vacaciones paradisíacas en Tulúm, México y fue allí donde comenzó a llamarlo "mi prometido". Ahora, la morocha lleva puesto un anillo y se espera que confirmen la noticia en los próximos días.