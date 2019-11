Cinco mega estrellas de Hollywood que llegarán a la pantalla chica en el 2020

A poco de que termine el año, HBO lanzó las nuevas novedades que tiene craneadas para el 2020 en donde grandes estrellas del cine y la televisión se unirán a mega producciones que prometen ser los tanques de la pantalla chica.

Las novededes de la señal y plataforma se dieron a conocer en el HBO Upfront en donde se conoció las figuras que estarán en las series que más prometedoras del próximo año. Entre ellas encontramos a The Outsider, basada en el libro El Visitante de Stephen King y producida y protagonizada por Jason Bateman. Además llegará I Know This Much Is True, estelarizada por Mark Ruffalo quien salta a la pantalla chica luego del éxito de Avengers en los cines de todo el mundo; y y también, Avenue Five, con Hugh Laurie (el mítico Dr. House) en el papel principal.

Pero sin dudas, una de las más esperadas será The Undoing, serie que presenta a Nicole Kidman, quien viene de una gran repercusión gracias a Big little lies, Hugh Grant y Donald Sutherland. En esta nueva producción, Kidman interpreta a la terapeuta Grace Sachs, quien sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta.

Cabe destacar que por el costado local, HBO lanzará la producción original Entre hombres, una miniserie ambientada en Buenos Aires en los años 90 que mostrará el submundo del crimen en una época considerada la más sombría en la historia de la policía local, en un marco donde la división social toma protagonismo. La trama está basada en la novela de culto de Germán Maggiori y el elenco está encabezado por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.