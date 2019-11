Revelaron los motivos de la separación de la China Suárez y Vicuña

La separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña parece ser un hecho y así lo confirmó el periodista Angel de Brito. Aunque los actores no dieron detalles, los indicios se hicieron evidentes en las redes sociales cuando la rubia decidió borrar las fotos con el actor.

Según informó el periodista, el punto de quiebre de la relación fueron por cuestiones organizativas en la dinámica familiar. “El orden fue un punto de quiebre en la relación: el ocuparse de las cosas y la rutina. Él es muy pefeccionista y ella es una desbolada. Eso con Pampita no le pasaba. ¿Qué te parece si yo te digo que en algún momento dijo 'esto con Pampita no me pasaba'? Tengo un montón de detalles, que voy a contar más adelante", dijo el conductor de LAM.

Para De Brito la pareja no va a confirmar la ruptura hasta diciembre cuando termine ATAV, la novela que protagonizaron juntos. “Te lo digo yo: están separados. "¿En qué fecha estamos? Empecemos a contar los días para ver cuánto tardan en escribir el comunicado. ¿Sabés cuándo lo van a comunicar? En diciembre. Calculo que para diciembre vamos a tener el comunicado oficial. Se terminó la novela ATAV, se terminó el amor”, dijo en El espectador su programa radial de CNN.