Nicole Neumann destrozó a Ángel de Brito por culpa de Pampita

Afamado por siempre decir la verdad, Ángel de Brito no tuvo ningún problema en blanquear que prefería a Pampita de compañera de jurado antes que a Nicole Neumann. Como era de esperarse, estas palabras no le cayeron para nada bien a la panelista de Nosotros a la Mañana, quien no dudó en ir de lleno contra el periodista.

"Hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, sobre todo cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto", dijo Nicole, quien trató de "panqueque" al conductor de LAM.

"No me ‘panquequeo’, Nicole. Todo lo que nos quisimos decir con Pampita lo hicimos cara a cara. Y superamos diferencias. Más allá de eso, ella me gusta más como jurado, baila mejor que vos, ganó un Bailando y tiene años de experiencia", respondió Ángel y agregó picante: "La que tuvo problemas “humanos” con tu mamá, tu papá, tus dos ex maridos, tu hermana fuiste vos. Y de todo eso hablaste en los medios. No hables pavadas".

Tras los dichos de De Brito, la rubia replicó, enfurecida: "Lo que me pareció una bajeza es cuando nombra a mi padre que me abandonó cuando era un bebé. ¿Cuál sería mi falta de humanidad cuando me papá se fue y me abandonó? O sea, una bajeza espantosa. Son temas que tienen nada que ver. Ahí hablo de la falta de humanidad, de empatía, mezclar todo, cosas horribles".

"Si yo hablara tendrían que cerrar tanto el de atrás. Pero jamás lo haría porque tengo humanidad. Hoy por hoy olvidé y pasé esas cosas que pasaron porque sé perdonar porque es mi familia. Como no lo hice en su momento no lo haría. Son cosas tan viejas las que dice Ángel, primero sobre el abandono de mi papá, después que se terminó el amor, bueno, se terminó, no sé cuál es la falta de humanidad, cualquier cosa dice. No tiene nada para decir más que suponer las peleas y tendrían que cerrar de una forma bien enorme", cerró visiblemente enojada.