Paola Bertiz: psicóloga, influencer y emprendedora

¿Qué la volcó al emprededurismo?

Mi amor por el trabajo es hereditario, mi madre ha sido una mujer muy trabajadora y emprendedora con lo cual el el emprender se encuentra en mi ADN. Mi deseo original fue lograr tener más llegada a la gente, pero no sabia como hacerlo, y fue entonces utilizando las redes que comencé a SER YO, a mostrar quién soy, cómo pienso y como veo la vida. La forma de transmitir todo esto es a través de frases acompañadas de dibujos algunas veces, estas reflexiones en su mayoría son logradas dentro del espacio terapéutico con mis pacientes. Ellos son mi mayor escuela, con mis maestros de la vida, si bien no freno jamás de capacitarme sin la práctica profesional no sería quien soy.

¿Que diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

No quiero realizar comparaciones sexistas, me encuentro lejos de ese lugar pero si hay algunas diferencias en cuanto a género a la hora de liderar y es en primer lugar que una mujer generalmente puede expresar un mensaje de forma más suave y dulce dependiendo de su personalidad por supuesto y también integrar la parte contenedora por excelencia.

¿Cual fue su mayor caso de éxito?

He tenido varios casos exitosos, pacientes que hasta el dia de hoy me escriben y agradecen por mi trabajo, el haberme conocido, pero el éxito no solo ha dependido de mí porque se lo transmito el dia uno a mi cliente: Es un trabajo en equipo y tenes mucho trabajo domiciliario si no estás dispuesto a trabajar en tu casa esta terapia no te va a servir. Por eso si haces las tareas, y estas comprometido con el tratamiento psicológico, el pronóstico de éxito esta garantizado.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Aprendí a crecer, el fracaso es un corrector, es un maestro, el maestro de la vida. Cuando somos chicos están nuestros padres y maestros de la primaria y secundaria, cuando uno comienza a ser adulto nuestro maestro es el fracaso.

Este nos dice frena un segundo y reflexiona que hiciste o no para que sucediera esto y que es lo que no tenes que repetir luego. Fracasar con un tema puntual una vez está bien, dos bueno habrá que ver la variable que no se tuvo en cuenta, pero tres veces con la misma piedra ya es de cabeza dura.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Es mi herramienta de trabajo, sin ella no podría trabajar. El qué y cómo lo transmito me ha dado una identidad y un lugar en particular.

Para contacto : Instagram: pao_mipsicologa - Facebook: Paola Bertiz Broll - Youtube: Paola Bertiz Broll // Tel: 15.6417.4158.