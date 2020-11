Piden exhumar los restos de Diego Maradona

En el día de ayer Diego Maradona fue sepultado en el Cementerio Jardín de Bella Vista. Sin perder el tiempo, Santiago Lara, el joven oriundo de La Plata, que continúa en la búsqueda de su identidad, pidió a sus abogados que intercedan por él para exhumar el cuerpo del Diez; en pos de saber si efectivamente es su hijo.

Los abogados José Nuñez y Benitez se presentaron este viernes por la tarde en "Confrontados" e hicieron público los deseos del joven sobre exhumar los restos de Diego Maradona: "Nosotros estuvimos analizando y no tiene nada que ver con una cuestión personal. Acá hay un chico que se queda colgado sin saber quién es".

"Santiago no vino porque está con ataques de llanto, no sólo no sabe quién es sino que no pudo despedir a su padre", sostuvieron sobre Lara, quien sería fruto de una supuesta relación de Diego Maradona con Natalia Garat hace aproximadamente 18 años.

En su paso previo por Intrusos, Santiago Lara dio detalles de su historia y el por qué piensa que es hijo de Diego Maradona: "Cuando mi mamá falleció yo tenía tres años. Sobre la relación entre Diego y mi mamá no sé mucho porque no quise que me cuenten. Cada vez que me hablan de ella es para saber cómo era, pero de esa relación no sé casi nada. Ya era mucho para mí saber que no era de la familia que creía".

"Sólo me contaron que cuando nací, mi viejo (por Marcelo Lara) me llevó a la costa para sacarme de lo que estaba pasando, porque se llenó el lugar de cámaras. También sé que Claudia Villafañe llamó por teléfono a mi papá para amenazarlo. Le decían que no hablen, que no se diga nada del tema", continuó sobre la posible paternidad de Diego Maradona.

"Mi mamá y Marcelo en ese momento eran amigos y 'amigovios'. Unas semanas antes de fallecer, ella estaba muy enferma y le contó, cómo pudo, que yo era hijo de Diego Maradona. Hasta ahí mi papá no sabía que yo era hijo de Diego", manifestó el posible hijo del Diez y cerró: "Inclusive habían empezado un juicio de filiación que terminó enseguida porque ella falleció de cáncer".