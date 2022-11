¿Qué dirá Antonela Roccuzzo? El impensado dato que une a Coti de Gran Hermano con Leo Messi

Con todo el furor del Mundial Qatar 2022, Leo Messi sin lugar a dudas será una de las principales figuras, ya que además de ser el mejor jugador del planeta, es la última vez que participará de la copa del mundo. En paralelo, hay mucha expectativa en cuanto al Gran Hermano y si efectivamente los participantes podrán ver a la Selección Nacional.

En este contexto, lo que llamó la atención es un detalle en el perfil oficial de Coti, una de las participantes de la casa más famosa. Y es que al parecer la joven es bastante futbolera y en la descripción de su perfil oficial de Instagram, antes de entrar al Gran Hermano, le hizo un pedido al ex jugador del Barcelona FC.

Coti de Gran Hermano a Leo Messi: "Sueño con ver a Messi levantar la del mundo"

Coti, desde su descripción le rogaba al futbolista que ganara el Mundial Qatar con la Selección. "Sueño con ver a Messi levantar la del mundo", reza el perfil en el que queda clarísimo que el sueño de la joven es -al igual que el de todos los argentinos- ver a los convocados por Lionel Scaloni, campeones.

Será cuestión de esperar para ver el desempeño de la albiceleste en Qatar 2022 y ver si finalmente Coti logra cumplir su sueño de ver a Leo Messi campeón del mundo.

Quién es Coti, "reina de la belleza" fuera de Gran Hermano

Constanza Romero tiene 20 años y nació en Corrientes. Dentro de la casa de Gran Hermano se encuentra en pareja con Alexis "Conejo" Quiroga. Siendo esta, la segunda pareja en conformarse en el programa, después de Juliana y Maxi. S

Si bien las opiniones sobre la relación de Coti y Alexis están divididas, lograron captar la atención de las cámaras y de los fanáticos del show, entre los que existen los que piensan que el vínculo es mera estrategia.

Constanza Romero, más conocida como Coti de Gran Hermano, sueña con ver a Messi campeón.

"No me molesta que la gente en la casa me mire, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad", había dicho la participante antes de entrar a la casa en el video presentación. Además, expresó: "Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno".

Precisamente su belleza es el fuerte de la joven que lo demostró previamente en su cuenta de Instagram. En su red social, la chica suma más de 235 mil seguidores y decenas de fotos donde se muestra muy sexy y seductora. Dueña de un encanto particular, la joven cuenta con producciones fotográficas en las que explota sus encantos.