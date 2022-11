El revelador dato sobre Coti de Gran Hermano que filtraron sus padres: "Ella..."

Desde que hizo la espontánea, Constanza Romero, más conocida como "Coti" se convirtió en una de las más señaladas en el ciclo 2022 de “Gran Hermano”. En el programa de Georgina Barbarossa, sus papás contaron un detalle desconocido sobre la participante correntina de la casa más famosa.

“Nosotros estamos hinchados de orgullo. Constanza es traviesa, ella antes de entrar se vio todos los ‘Gran Hermano’, hizo la tarea, y es muy inteligente ¡Así que no sé con qué se puede salir! Igual a nosotros nos sorprendió que hiciera la espontánea, no sé qué se le puede cruzar por la cabeza de acá en adelante”, dijeron los papás de Coti de Gran Hermano.

Constanza Romero, más conocida como "Coti"

Así mismo, revelaron detalles sobre la vida de Coti antes de sumarse a esta edición de “Gran Hermano”. “Ella es muy amiguera, tiene muchos amigos. Y en cuanto a lo del rosario, sí somos creyentes, nosotros también lo usamos. Yo me imagino que ahora los que salgan por ahí a alguno no le gusta lo que hizo, pero hay que entender que es un juego. Y la relación con el Conejo, no sabemos si es estrategia o no, pero creo que algo hay”, sostuvieron en relación a que al momento de la salida de Mora, la correntina festejó con un rosario en la mano, de manera ferviente.

Quién es Coti, "reina de la belleza" fuera de Gran Hermano

Constanza Romero tiene 20 años y nació en Corrientes. Dentro de la casa de Gran Hermano se encuentra en pareja con Alexis "Conejo" Quiroga. Siendo esta, la segunda pareja en conformarse en el programa, después de Juliana y Maxi. S

Si bien las opiniones sobre la relación de Coti y Alexis están divididas, lograron captar la atención de las cámaras y de los fanáticos del show, entre los que existen los que piensan que el vínculo es mera estrategia.

Constanza Romero, más conocida como "Coti"

"No me molesta que la gente en la casa me mire, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad", había dicho la participante antes de entrar a la casa en el video presentación. Además, expresó: "Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno".

Precisamente su belleza es el fuerte de la joven que lo demostró previamente en su cuenta de Instagram. En su red social, la chica suma más de 235 mil seguidores y decenas de fotos donde se muestra muy sexy y seductora. Dueña de un encanto particular, la joven cuenta con producciones fotográficas en las que explota sus encantos.