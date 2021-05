Quién era Victoria Césperes, la amiga de Juana Viale que murió a sus 41 años

La triste noticia de la muerte de Victoria Césperes golpeó de lleno a Juana Viale. La actriz uruguaya de 41 años luchaba desde hace un tiempo contra el cáncer. Tenía una entrañable relación con la nieta de Mirtha Legrand.



Con Juana Viale se conocieron cuando las dos vivían en Chile, de hecho ella ha llegado a decir que la heredera de La Chiqui era como "una hermana". Tras coincidir en un curso intensivo de teatro se volvieron inseparables. Césperes contaba con extensos recorridos por el cine, la televisión y el teatro. Junto a Juanita protagonizó "La sangre de los árboles": una historia profunda y conmovedora sobre los lazos familiares. Un desafío que comenzó como una charla y se convirtió en realidad gracias al intenso trabajo de ambas colegas.

Juana Viale y su amiga Victoria Césperes trabajaron juntas en "La sangre de los árboles".

La uruguaya había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2011, año en que se separó de quien fuera su marido. Fue entonces que Victoria Césperes decidió mudarse de vuelta a Buenos Aires, donde por supuesto residía ( y reside) su entrañable amiga Juana Viale, quien como muchos otros describía a su colega como “talentosa, excelente persona y compañera”, así como también muy luchadora y con una “gran sonrisa”.

Victoria Césperes junto a Nacho Viale, el hermano de Juana Viale.

Con Juana eran tan íntimas que hasta llegó a rumorearse en 2016 que entre ellas podría existir algo más que una amistad. En ese sentido, Victoria fue muy clara: "Fue tremendo que inventaran eso con Juana que es mi hermana del alma, la hermana que no tengo. En Chile nos hicimos muy muy amigas, estuvo en momentos muy duros y me acompañó en el duelo de mi papá, me ayudó muchísimo", le reveló a revista Pronto en alguna oportunidad.

Cómo se conocieron Victoria Césperes y Juana Viale

“Hicimos juntas un seminario intensivo de teatro y cuando lo terminamos, nos sentamos a tomar una cerveza y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Leímos más de 50 obras de teatro hasta que llegó una que nos gustó. Nos hablaron de Luis Barrales, director y dramaturgo, y lo citamos a desayunar. Armamos de la nada La sangre de los árboles en un proceso enriquecedor de 9 meses de investigación", contó Victoria Césperes tiempo atrás en diálogo con la revista Pronto.

Según contó esta mañana Marcela Tinayre, Juana Viale está "desolada" por la muerte de su amiga, Victoria Césperes.

Luis escribió la obra para nosotras, en abril de 2015 la estrenamos en Chile, en julio la trajimos a Buenos Aires, en agosto la llevamos a Uruguay, la repusimos en Buenos Aires y el último verano la llevamos de gira por Uruguay”, agregó en ese momento la actriz sobre trabajar junto a Juana Viale.