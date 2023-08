En un inesperado giro de los acontecimientos, Amor Romeira, reconocida panelista española ha decidido romper el silencio y soltar una bomba que ha dejado a todos boquiabiertos. Según sus afirmaciones, el exitoso cantante Rauw Alejandro habría sido infiel a la aclamada artista Rosalía con una famosa figura de la televisión.



La periodista de origen canario no se guardó nada al revelar la supuesta infidelidad, desafiando a Rosalía a ponerse en contacto con ella para conocer los detalles. "Si Rosalía no se lo cree, que me mande un mensaje y le mostraré todas las pruebas", declaró Romeira, ante la atónita audiencia presente en el programa.

Rosalía y Rauw Alejandro planeaban su boda previo a la ruptura.

A medida que avanzaba su relato, Amor Romeira dejaba entrever más pistas sobre la identidad de la supuesta tercera persona involucrada.



Esta figura enigmática, descrita como una "famosa chica de realities" y una influyente personalidad en las redes sociales, habría mantenido vínculos estrechos con varios cantantes internacionales que visitan España. Entre ellos, Rauw, el ex de la catalana, que recientemente viralizó una canción en donde presumía no haberle sido infiel a la artista.

Con quién engañó Rauw Alejandro a Rosalía

La propia Romeira afirmó haber tenido acceso a los mensajes comprometedores que respaldarían sus afirmaciones, y su reacción no podría haber sido más elocuente: "Yo he visto esos mensajes y he flipado, si yo fuera Rosalía y veo esos mensajes a mí me sentaría mal."



Aunque Amor Romeira no dio a conocer la identidad de la misteriosa mujer en cuestión, sus comentarios sugieren que esta revelación podría arrojar sombras sobre Rauw Alejandro en un momento crucial de su carrera.

Rosalía y Rauw Alejandro en épocas mejores.

Con su gira por España en el horizonte, el cantante se encuentra ahora en el ojo de la tormenta, enfrentando acusaciones de infidelidad que podrían tener un impacto significativo en su imagen pública y en el futuro de su relación con la misma Rosalía, quien se refugió con amigas en Cancún para afrontar el mal momento tras la ruptura.

Rosalía y Rauw Alejandro

La incertidumbre sobre la identidad de la supuesta amante de Rauw Alejandro planea sobre esta controversia, dejando a los fanáticos, los medios de comunicación y la opinión pública en general en un estado de especulación intensa.



Mientras tanto, la gira del artista se avecina, y queda por verse cómo esta revelación afectará su desempeño y recepción en el país.

Por lo pronto, no hay vistas de una posible reconciliación entre los cantantes y estos trascendidos no ayudan en absoluto.