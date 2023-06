El 2023 viene siendo un gran año para Ricardo Darín, con grandes proyectos y reconocimiento global en las principales alfombras rojas de los premios más prestigiosos del mundo del cine. Junto a su hija Clara, se tomaron una pausa para protagonizar la nueva campaña de una reconocida marca de Whisky y en las fotografías se los pudo ver compartiendo un regalo de lujo.

El icónico actor con Clara fueron fotografiados mientras bebían una copa del whisky escocés número uno del mundo. Allí se puede observar la botella personalizada que la heredera de Ricardo eligió para él. "Me inspirás", reza la etiqueta.

Ricardo Darín y su hija Clara

Quién es Clara, la hija bajo perfil de Ricardo Darín

Clara Darín, la hija menor del aclamado actor Ricardo Darín y la talentosa Florencia Bas, ha logrado forjar su propio camino en la industria del arte y el diseño sin depender de su apellido. Aunque podría haber aprovechado su reconocido linaje para abrir puertas en el glamoroso mundo de la actuación, Clara ha optado por mantener una vida privada hermética y enfocarse en aquello que más ama.



Nacida en enero de 1989, Clara creció en una familia con una marcada vena artística. Aunque desde pequeña demostró un interés por las artes, especialmente la pintura y la fotografía, dejó en claro que no se sentiría cómoda frente a las cámaras o en un escenario. En palabras suyas: "No soy de sentarme a estudiar textos. Me daría mucha fiaca. No puedo estar arriba de un escenario. Sufro de miedo escénico".



A pesar de sus reservas, Clara tomó clases de canto y en 2018 tuvo la oportunidad de debutar como cantante en un evento en Buenos Aires. Su actuación recibió elogios, incluso de su propio padre, quien escribió: "Si estás superando miedos es que estás en el camino. De eso se trata amor mío. Te adoro. Sos tan valiente y auténtica que aprendemos de vos todos los días". Este éxito en la música despertó en ella el sueño de organizar festivales de música.

Ricardo Darín y su hija Clara cuando era pequeña

Sin embargo, Clara decidió explorar otros caminos y estudiar Bellas Artes en la prestigiosa Nueva Escuela de Buenos Aires. Su pasión por el diseño se manifestó cuando fundó, en 2015, la marca de ropa Sarasa junto a su amiga Sofía Koening. Lo que comenzó como un hobby en el salón de su casa se convirtió en un negocio próspero, y Clara se ganó el estatus de it-girl.



Tiempo más tarde, Clari inauguró una tienda para su nueva línea CxClara en Palermo Soho. Sobre su enfoque en el mundo del diseño, la joven hija de Ricardo Darín expresó en alguna oportunidad: "Voy probando lo que me divierte. No digo que por tener un título soy artista. No me gusta rotularme ni encasillarme en un lugar. Me divierte que si alguien cree que soy una u otra cosa me lo diga, pero yo no me lo creo".

Clara Darín

Además de su éxito en la moda, Clara cofundó Yey House, una compañía que agrupa a varias marcas creadas por jóvenes diseñadores argentinos. También incursionó en la cerámica y la joyería con su empresa Teta, la cual comparte con su madre, Florencia Bas. Ambas crean y venden cerámicas, joyas y velas, demostrando su habilidad para el emprendimiento y la colaboración creativa en diferentes ámbitos.

Sin lugar a dudas, Clara Darín, ha heredado el talento de su papá, Ricardo Darín. Lo lleva en la sangre.