Romina Malaspina renunció al Cantando en vivo

Romina Malaspina es una de las figuras del momento y algunos canales se pelean por su presencia. Después de su boom en el Canal 26, la diosa fue convocada para la nueva versión del Cantando 2020 que estará a cargo de Ángel de Brito.

Invitada a LAM, la rubia anunció su despedida en el certamen que aún no salió emitido. "Vine a anunciar que no voy a ir porque me agarró tan desprevenida y fue todo tan intenso las últimas semanas que quise venir a darles las gracias personalmente, pero siento que no voy a poder", dijo ante la sorpresa de De Brito.

"Qué disgusto. Vimos tu video ayer. ¿Por qué no?", dijo el conductor ante esta declaración y ella retrucó: "Estoy con el noticiero que recién empecé y quiero darle el 100%. No voy a poder. Me pasa igual que a Yanina que me da pánico hacerlo así tan rápido. Capaz que si me dicen de empezar en dos meses, lo haría. Me da pánico hacerlo así tan rápido".

¿Se arrepentirá?