Marcela Tauro aseguró que Guillermina Valdés tiene un nuevo candidato

Marcela Tauro reveló que Guillermina Valdés tiene un nuevo candidato y que se trataría de alguien de la política. Así es, la periodista expresó sin rodeos que esta persona sigue mucho cada una de las actividades de la empresaria en sus redes sociales y dijo que no hay vuelta atrás con Marcelo Tinelli.

"Hay un tercero que la sigue a ella por las redes... es político y le pone 'me gusta' a las cosas que sube. Mi intuición es que ella no va a volver con Marcelo. De todos modos, si saliera con un político, tendría que tener perfil bajo porque sino, ella no va a brillar nunca", expresó la comunicadora en Fantino a la tarde.

Cabe recordar que el domingo 28 de junio el empresario de 60 años confirmó a través de sus redes sociales el fin de su relación con la mamá de Lolo Tinelli. A pesar de que los rumores de crisis entre la expareja se instalaron fuertemente semanas previas, fue una noticia que causó revuelos en el mundo digital; el último fin de semana, la modelo festejó sus 43 años, lejos del conductor más famoso de la televisión.