Romina Ricci presentó a su nuevo novio...¡y no es quién pensaban!

Romina Ricci ha tenido varias relaciones conocidas, sin embargo ella intenta mantener un perfil más bien bajo en cuanto a lo que sucede en su vida íntima. Meses atrás, la habían vinculado con el humorista Martín Bossi, con quien los rumores indicaban que estaban viviendo un romance. También se le adjudicó una amistad con derechos con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, ex de Juana Viale.



Sin embargo nada de esto fue cierto y ella misma salió a dar detalles de quién fue el hombre que le robó el corazón de verdad, Tomás Gabrich, un chico que no tiene nada que ver con el medio.

Romina Ricci y Tomás Gabrich en las playas de Miami

"Estoy de novia... Hace poco, un par de meses”, había dicho Romina hace algunas semanas atrás invitada a Cortá por Lozano (Telefe), pero en ese entonces no contó quién era. En ese entonces detalló que se conocieron por amigos en común. "La vida me sorprendió. No estaba en mis planes. Hay que dejar también, ¿no? Venía de estar un tiempo bastante sola y sucedió. Me enamoré. Es un amor”, comentó.

Romina Ricci y Tomás Gabrich, enamorados disfrutaron de Disney.

Ahora, dispuesta a gritar a los cuatro vientos lo bien que la está pasando, Romina publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías junto al muchacho en cuestión. ¡Y es un bombón!

Las vacaciones de Romina Ricci y Tomás Gabrich, su novio

En las fotos que Ricci compartió con sus seguidores, se la puede ver muy feliz disfrutando de unos días junto a Tomás en Miami. Al parecer, disfrutaron de una romántica cena en el restaurante Wayku y la pasaron bárbaro. También se pudo ver que pasaron unos días en Orlando, donde aprovecharon y se divirtieron en los parques de Disney.

Romina Ricci y Tomás Gabrich, in love.

Además, se supo que Tomás ya conoció a las tres hijas que tiene la actriz, Valentina, Margarita y Bethania, y hasta viajaron con la mayor unos días a Puerto Madryn.

¡Aguante el amor!