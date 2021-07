Romina Ricci confesó el vínculo que la une a Gonzalo Valenzuela

Desde hace un mes aproximadamente, Gonzalo Valenzuela abandonó Chile y se instaló por un tiempo en la Argentina para visitar a los hijos que tuvo con Juana Viale, y para cumplir con compromisos laborales. Ahora ayer en La Previa de La Academia Romina Ricci, gran amiga del actor reveló que vínculo íntimo mantiene con él.

Gonzalo fue a ver la obra Sex y se mostró súper cariñoso con Romina, una de las actrices del espectáculo de José María Muscari. Con las imágenes presentes en su cabeza, el panelista Gabriel Fernández aprovechó el móvil que Romina le estaba dando para el programa de Ciudad Magazine y le preguntó sobre el estrecho vínculo que mantiene con el actor chileno, recientemente separado de María Gracia Omegna, la madre de su hija Valentina (1).

"¿Con Gonzalo Valenzuela tenes derechos? ¿ Es una amistad con derechos?, le preguntó Fernández quie no dudó y prendió fuego todo al afirmar "Sí, obvio". Lizardo Ponce se metió en la nota y preguntó: ¿Estás enamorada y sos correspondida?", A lo que ella respondió "No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años...

Luego vino la pregunta de Gaby: ¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos? ¿Sí? ¡Me encanta esta pareja! ¿Hace mucho? ¡Ojo con las fechas! Ya tentada Romina Romina afirmó: ´"Hace mil, hace mucho". Martín Salwe insistió: ¿Todos los derechos? ¿Todos? Perdón que haga esta pregunta… Romina Ricci: -¡Sí!

Martín Bossi habló sobre los rumores de romance con Romina Ricci

Un romance bomba habría comenzando en la pista de La Academia. Entre ensayo y ensayo, él para la apertura y ella como participante del certamen, se habría dado el primer flechazo entre Romina Ricci y Martín Bossi que, al parecer, estarían iniciando una historia de amor.

Si bien los actores son amigos hace mucho tiempo, y comparten fotos juntos en las redes, el amor habría nacido en los pasillos de La Flia luego de que el imitador la ayudara a componer su personaje para el ritmo de La Academia donde tuvo que interpretar a su ex pareja, Fito Páez.

“Habrían pasado la noche juntos. Alguien me dijo que si paso ahora por la casa de Romina voy a ver el auto de Martín y otro me dijo que estuvieron grabando y editando algo que va a salir en las próximas horas. Lo que me llama poderosamente la atención es que hayan estado en la madrugada editando. Déjenme dudar“, indicó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En medio de las repercusiones, Martín Bossi decidió romper el silencio. "No hay nada más noventoso que desmentir un romance", comenzó diciendo el imitador al sitio Primicias Ya. "Ella es mi amiga hace más de 15 años. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también. Y no todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Tenemos una relación profunda y hermosa. Somos familia. Amo a sus hijos".