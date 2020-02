Santiago Magariños, actor millennial por la ecología y la paz

Santiago Magariños es un actor performático y multifacético, activista ambiental. En 2018 es galardonado con el premio ESTRELLA DE MAR como ACTOR REVELACIÓN por su actuación en "EL ARDOR" en el teatro Auditorium de Mar del Plata, donde compartía escenario con Juanita Viale, con dirección de Luciano Cáceres. Fue nominado a los premios MARTÍN FIERRO por su actuación en la Tercera Temporada de "EN TERAPIA" por la TV Pública, trabajando con actores de la Talla de Diego Peretti, Cecilia Roth, Darío Grandinetti y Julieta Diaz. Pero la lista de nominaciones no termina ahí: en el 2013 fue nominado a los premios ACE como ACTOR REVELACIÓN por su actuación en "LOVE, LOVE, LOVE".

Paralelamente a su carrera actoral la vida de Santiago está enfocada a generar conciencia sobre el problema ambiental y climático.

“El estado actual de la crisis climática ecológica global es realmente muy grave. Estamos entrando de lleno en la 6ta extinción masiva de especies de la historia del planeta y la primera provocada por una sola especie, la nuestra. Hemos olvidado que somos fruto de la naturaleza, separándonos conceptualmente de ella, creyéndonos con el derecho a destruirla, disciplinarla, diezmarla, y utilizarla como “recursos inagotables”. Esta peligrosa creencia hoy se puede denominar “especismo”. Los informes científicos son realmente alarmantes, 200 especies de animales, plantas y microorganismo se estarían extinguiendo cada día. Estamos tocando ya puntos de inflexión, de no retorno, esto significa modificaciones tan profundas sobre el equilibrio de la tierra que ya no podremos revertirlas ni prever sus efectos en cadena. La cantidad de dióxido de carbono y metano que se está liberando a la atmósfera se asemeja a los niveles de la última glaciación. Esto no es ciencia ficción, no es cosa de las próximas generaciones, esto ya está sucediendo a gran velocidad y magnitud ahora. Los límites son finitos, estamos en emergencia climática, ecológica y existencial, reconocerlo es imperioso si queremos sobrevivir.”

“Digo que soy un “ambiestalista autogestivo” un poco para recalcar que no soy un académico o un científico del tema, pero si una persona con un profundo interés por la naturaleza y sus vínculos de los que somos intrínsecamente parte. Porque sin lugar a dudas es tiempo de actuar, si es que queremos salvar el futuro inminente de la humanidad y las demás especies que muy a pesar nuestro aún subsisten, de replantearse los modos y vínculos destructivos que hemos creado en tan poco tiempo con la naturaleza llevándola a límites irreversibles.”

Entre sus propuestas Magariños fomenta la reforestación de árboles y plantas nativas: “Intento fomentar la reconexión con la tierra, con la naturaleza, porque hay una fuerte y ya arraigada tendencia a creernos separados de ella. Comprender el rol fundamental de los árboles y flora nativa es de vital importancia. Perder la flora nativa, los hábitats y ecosistemas originales es la principal causa de extinción de especies porque las mismas se quedan sin refugio, alimento y medios de reproducción. Por eso la propuesta es ¡si vas a plantar, plantá nativas! investigá cuales son los árboles y plantas que existían en tu territorio antes de la devastadora intervención humana sobre los ecosistemas. Vas a fomentar así que vuelvan las aves, las mariposas y los animales. plantar nativas es restaurar la naturaleza original.” También es uno de los artistas que se suman a “Todos Meditamos por Argentina”, una iniciativa que tiene por objetivo crear una masa crítica de meditadores visualizando el crecimiento y prosperidad de nuestro país.

El 2020 será un año de intensa actividad actoral para Santiago Magariños: se estrena “Realidad Virtual” una película de terror de Hernán Findling en la que actué, con Cesar Bordón, Vanesa Gonzalez, Federico Bal, Christian Sancho; también comenzó a ensayar una nueva obra con Luciano Cáceres como director para estrenar a mediados de año, ya es la tercera obra que hacemos juntos en equipo.