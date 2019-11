Se casa Rodrigo Lussich con Juan Pablo Kildoff

Rodrigo Lussich confirmó en el programa Pampita Online que contraerá matrimonio con Juan Pablo Kildoff.

El conductor de Confrontados dio detalles y adelantó que se va a comprometer en algunos días: "Voy a hacer la gran Pampita y me voy a casar, pero no tan pronto. Me voy a comprometer el día de mi cumpleaños, el 30 de noviembre... Ya le hice la propuesta".

A la hora de dar detalles, el periodista explicó cómo fue la propuesta: "Fuimos a un hotel muy lindo y había unas habitaciones que tienen un muelle propio, estábamos con unas copitas de champagne y se lo propuse”.