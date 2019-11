Rodrigo Noya habló del carácter de su hijo: "Bautista es muy posesivo"

Con apenas 2 años, Bautista Noya, demuestra ser un niño inteligente. Se hace entender a la perfección, habla mucho y el vínculo con su papá, el actor Rodrigo Noya (26) es tan cálido como divertido. Si bien no fue buscado -tal como afirma el padre- sí muy deseado y, con Sofía Sorrenti, su novia durante cuatro años, al enterarse fue una hermosa noticia, tanto para la pareja como para toda la familia. “Nos pusimos súper felices y transité todo su embarazo con ansiedad. Lo que se vive en ese proceso es mágico. Estuve en la cesárea y el bebé lloraba mucho. Inmediatamente me lo dieron y me lo puse sobre el pecho. Es increíble pero ahí dejó de llorar él y empecé yo. Todo lo que se vive, la espera, los nervios, pasa como un flash. Apenas lo vi nacer se me nubló todo de la emoción”.

—¿En qué se parecen?

—Todos dicen que es como cuando yo era chiquito: Es tremendo: Extrovertido, despierto, sociable. Pero él es de Leo y por lo tanto muy posesivo. Eso es algo propio que no tiene que ver con la herencia. El signo le marca la personalidad.

—¿Qué cambió en su vida desde el nacimiento de su hijo?

—La llegada de un hijo es una sensación que sólo la pueden explicar quienes lo viven. Yo tengo registrado todo: Sus primeras palabras, cuando comenzó a caminar, el primer diente, la primera comida. Algunas en fotos y otras en mi mente. Ahora todo gira en torno a él, es mi prioridad. Lo primero que me cambió fue la mirada. Antes iba a un shopping y miraba cosas para mí. Ahora entro a las jugueterías y a las casas de ropa de chicos.

—¿Cuál es el juego preferido?

—Jugamos a imitarnos y lo que más le divierte es cuando le pongo mis lentes y ahí es “re Noya”. Obvio que es sólo un instante, un juego nada más. También le gusta Hulk, disfrazarse de Hombre Araña, saltar por los sillones y hacer que trepa por las paredes, y Toy Story.

Rodrigo, que está en pareja desde hace algunos meses con Martina Scigliano, se prepara para hacer temporada en Carlos Paz con la obra “Atrapados en el Museo”, que protagonizarán Peter Alfonso, Paula Chávez y un gran elenco. “Me lo voy a llevar algunos días porque disfruta mucho del agua y la vamos a pasar genial”.