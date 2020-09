Soledad Fandiño habló de su cruce con Laurita Fernández por Nicolás Cabré

Soledad Fandiño revivió su antiguo conflicto con Laurita Fernández en el Bailando 2018 cuando se cruzó por Nicolás Cabré.

Cuando la bailarina era integrante del jurado del certamen, mantuvo un breve entredicho que quedó para la historia. "Si no sabés quién soy, preguntale a tu novio que me conoce muy bien", dijo en ese momento la actriz que también fue pareja del actor.

Pero después de largos meses de este entuerto, la diosa revivió la polémica y disparó: . "Claro que me acuerdo de eso. Me veo muy yo en esa situación, muy Fandiño auténtica".

En diálogo con Pampita, en Pampita Online, la conductora de Santo sábado explicó su reacción. "A ver, ya pasó un montón de tiempo, pero yo no estaba muy tranquila con ese tema y me saqué. Lo bueno es que pude ser yo y contestar lo que me parece. A mí no me gusta ir al ataque pero sí me voy a defender de cosas que me dicen. También te mostrás como sos, te vas a acostumbrando al vivo, te relajás y es un poco eso", dijo.

