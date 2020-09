La furia de Lourdes Sánchez tras los rumores de mensajes entre Laurita y el Chato Prada

Lourdes Sánchez estalló en ira contra Intrusos. Mientras el ciclo salía al aire, la panelista de El show del problema hizo un fuerte descargo cuando aseguraron que Laurita Fernández habría enviado mensajes a su marido, Chato Prada.

"Lourdes lo ha desmentido, pero es una realidad porque fuera de cámara lo dice. Ya en pareja con el Chato, le encontró a él un mensaje de WhatsApp de Laurita que no le gustó nada. No digo que haya pasado (algo entre el Chato y Laurita), pero (a Lourdes no le gustó eso que vio)", contó Débora D'Amato en el ciclo de Jorge Rial.

Al enterarse de estas palabras, Lourdes salió en defensa de su pareja. “Están diciendo mentiras, es un programa que miente, que dicen pavadas todo el tiempo y se meten con nosotras porque somos exitosos, es un programa que le va bárbaro y quieren meter púa todo el tiempo entre Laura y yo, y nada que ver. Están diciendo cualquier idiotez. Laura jamás le mandó un mensaje al Chato. Dejen de mentir”, disparó la bailarina.