Sorpresivo comentario de Germán Martitegui sobre "MasterChef Celebrity": "Yo no…"

Actualmente, Germán Martitegui se encuentra totalmente alejado del mundillo televisivo. Es que el chef está abocado al 100% a su familia y el trabajo. Este fin de semana, en diálogo con el programa “Implacables” dio algunas sorpresivas declaraciones sobre “MasterChef Celebrity”.

“Yo abrí hace ocho meses un restaurante vegetariano, que se llama ‘Marti’ y también hice una línea de porcelana con marca de hace muchos años, estamos muy contentos…y bueno, el restaurante también es un éxito”, comenzó con su relato Germán.

En tanto que cuando la periodista le habló de lo mucho que había hecho reír al público en “MasterChef”, el chef confesó que: “Pero yo soy tímido ¡A mi me cuesta la tele! Lo qué pasa que llega un momento que, como son tantas horas, te olvidás que estás en las televisión. Yo hablo y ya no tengo registro de si me están filmando o no”, dijo.

Qué dijo Germán Martitegui sobre MasterChef

Por último, al ser consultado sobre MasterChef Celebrity”, Germán Martitegui dio una inesperada respuesta: “Yo no extraño…creo que fue un programa que le hizo mucho bien a la gente, mientras estábamos todos encerrados. Fueran tres temporadas una detrás de otra, por lo que este descanso me parece merecido…ahora cuando volvamos ¡Lo vamos a hacer con todo!”

Recordemos que Masterchef Celebrity ganó el Martín Fierro de Oro 2022. APTRA reconoció con el máximo galardón al reality de Telefe.

El encargado de recibir el premio en ese entonces fue Santiago del Moro acompañado por Germán Martitegui y Damián Betular, además de los participantes que pasaron por el reality de cocina.