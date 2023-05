Vince Gilligan reveló el éxito de "Breaking Bad" a 15 años de su estreno: "Ojalá supiera cómo repetirlo"

"Breaking Bad" se convirtió en una de las series más aclamadas de todos los tiempos y a 15 años de su estreno sigue captando fans a lo largo y ancho del globo.

La serie creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul volverá a la pantalla chica de la mano de A&E que el 29 de mayo a las 22 hs. pondrá al aire todos sus episodios para volver a disfrutar de esta superproducción en el marco de su quinceavo aniversario.

El elenco de "Breaking Bad"

En este sentido, Gilligan, habló de la importancia de su serie, las claves del éxito y cómo fue llevarlo a cabo pensando que sería una serie que nunca pasaría de un simple piloto.

"Hace 15 años pensé, Dios mío, lo mejor que puede salir de esto es hacer un episodio, un episodio piloto. Y luego salgo y hago otra cosa porque ¿quién va a estar tan loco como para ver un programa sobre un tipo que muere de cáncer y prepara una droga terrible? Es solo que, esto va a ser el mayor fracaso de la historia. Ni en mis sueños más locos imaginé que este programa existiría, y mucho menos que sería un gran éxito", recordó.

"Y así, en resumen, 'Breaking Bad' para mí significa buena fortuna, personalmente. Me hace sentir como si hubiera ganado la lotería", aseguró el creador de la serie, que sigue la vida de Walter White (Bryan Cranston), quien es un profesor de química que ve cómo su mundo se desploma cuando es diagnosticado con cáncer. Al no encontrar una salida y temiendo por el futuro de su familia, decide meterse en el mundo del narcotráfico con la ayuda de un exalumno, Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Walter White y Jesse Pinkman

"Bryan Cranston hizo que el personaje de Walter White simpatizara. Estaba muy entusiasmado con la idea de tomar al bueno y convertirlo en el malo. Eso fue muy emocionante para mí. No sabía si funcionaría. Tuve, como decimos, el coraje de mi ignorancia", destacó.

Si "Breaking Bad" saliera en 2023, ¿sería un éxito ahora?

En la entrevista de cara al reestreno de Breaking Bad en la TV, Vince Gilligan analizó el éxito que podría haber tenido la serie si se hubiera estrenado en los tiempos que corren.

Al respecto, el director aseguró: "Realmente creo que todo tiene su momento perfecto. Y la tristeza de la creatividad y la tristeza de hacer esto para ganarse la vida es que sé que hay programas y películas que nunca verán la luz del día en todo el mundo. Sé que hay programas y películas que nunca llegan porque es difícil. Es difícil atravesar todo el ruido. Es difícil encontrar audiencia porque, especialmente hoy en día, hay muchas películas y programas de televisión. Así que se siente como uno de muchos más. Y eso es una espada de doble filo. Eso es bueno porque significa que más personas tienen la oportunidad de contar sus historias en todo el mundo. Pero el otro lado del otro filo de la espada es que cada vez es más difícil que estalle un espectáculo", analizó.

"Y no sé si 'Breaking Bad' habría estallado si saliera ahora. Así que el tiempo realmente lo es todo. Y el tiempo, eso es solo suerte. Me encantaría atribuirme el mérito de todo el éxito de 'Breaking Bad', pero mucho de eso estaba fuera de mi control", dijo.

El porqué del éxito de "Breaking Bad"

“Breaking Bad” fue un éxito por muchas razones. Según Gilligan, mucho se debió a los increíbles actores que le dieron vida a los intrincados personajes de la serie.

Bryan Cranston como Walter White

"Tuvimos actores maravillosos. Y era el momento adecuado. Y era el tipo correcto de cosas. Y era un poco diferente de lo que había a su alrededor. Pero también tenía similitudes. Ojalá supiera cómo repetirlo. Siento que es hora de hacer algo diferente a 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul' (precuela de la serie), no porque no los ame, sino porque quiero ver si puedo hacerlo de nuevo, como si quisiera ver si se me ocurre algo nuevo y que a la gente le guste", destacó.

Qué fue lo más difícil de hacer "Breaking Bad"

Para el director, escribir los guiones de la serie fue todo un desafío, especialmente para lo que implicaba meterse cada vez más en ese intrincado mundo en donde Walter White iba acercándose a su lado más oscuro.

"Trabajar en eso todos esos años como escritor fue difícil porque, no me quejo, tengo suerte, pero se hizo difícil ver el mundo a través de los ojos de Walter White. Y te daré un ejemplo. Estaba conduciendo por Burbank, California, de camino a casa. Y me detuve en un semáforo. Y de repente, tuve este miedo de que el auto a mi lado me disparara. Y fue irracional. No había razón para pensarlo. Era solo una mamá y sus hijos. De repente pensé, ¿y si alguien empieza a dispararme? Y yo estaba tan en la cabeza de Walter White que momentos como ese sucederían. Y se puso muy oscuro", relató sobre cómo lo afecto la serie.

El lado oscuro de Walter White

"Y me pesó de tal manera que cuando terminó el programa, estaba triste. Pero también me sentí un poco aliviado. Fue como quitarme un peso de encima", cerró.

