Pampita dio clases de estilo con un vestido off white para pasear por Madrid

Pampita arribó a Madrid acompañada por amigas, donde continuó imponiendo su estilo único. Entre sus elecciones más destacadas se encuentra un vestido lencero off-white con detalles de encaje en el escote y la espalda, ideal para resaltar su bronceado europeo.

Este look no solo reafirma el estatus de Pampita como fashionista, sino que también confirma su título como la reina del off-white, un color que promete ser un must en la primavera-verano 2025.

Además, la modelo ha aprovechado el calor del verano europeo para lucir mini vestidos XS de inspiración lencera, piezas que ha convertido en su sello personal.

Otro vestido lencero de Pampita que llamó la atención

La esposa de Roberto García Moritán lució un vestido como adelanto para la primavera y verano que se aproximan en los próximos meses.

Pampita se mostró con una prenda lencera con detalles negros, flores y mariposas en un fondo beige deslumbrando a sus seguidores e instalando una de las tendencias que llegarán en la próxima temporada.

