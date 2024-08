En una reciente entrevista, Benjamín Vicuña se sinceró sobre un hecho que vivió cuando tan solo estaba transitando su adolescencia.

El ex de Pampita y La China Suárez es muy querido en la Argentina, por esto mismo él se siente en confianza para abrir su corazón al momento de hablar sobre temas privados, específicamente sobre sus relaciones amorosas.

La mediáticas relaciones del actor chileno siempre dieron mucho de que hablar, pero en esta oportunidad lo que sorprendió fue una confesión. Esto ocurrió cuando le preguntaron si alguna vez le habían roto el corazón: "Todos hemos sufrido por amor, el que no ha sufrido por amor no ha pasado por este mundo. Me pasó a los 16 años, a los tantos y tantos. Es parte de la vida y de esos fracasos también uno aprende y después se valora más, se cuida más", declaró Vicuña.

La paternidad como el gran rol de su vida

Benjamín Vicuña también hablo sobre sus hijos y lo que ellos significan en su vida. Es de público conocimiento la buena relación que el actor tiene con sus 6 hijos y siempre que tiene oportunidad expresa el gran amor que siente por ellos: "Llevo 18 años siendo padre, con todo lo que te puedas imaginar y sin dudas creo que es el gran rol de mi vida. Es lo que mas me exige, lo que más me realiza, de lo que más aprendo".

También se refirió a Blanca, hija que tuvo con Pampita, quien falleció hace 12 años. "Creo que es lo que vine a aprender en la vida, sin duda, con toto, por supuesto, con lo que Blanca me enseña y me enseñó. Así que es algo que le doy un lugar, es lo más importante de mi vida", finalizó el actor.

De esta manera el actor habló a corazón abierto sobré sus vínculos amorosos y sus hijos.

