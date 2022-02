Adabel Guerrero, con su marido en Carlos Paz: "Sex nos dio mayor libertad mental"

E n pareja desde hace 14 años con Martín Lamela (46), Adabel Guerrero (43) confiesa que la obra “Sex, Viví tu Experiencia”, que protagoniza en el teatro Melos de Villa Carlos Paz dirigida por José María Muscari, le abrió la cabeza para pensar su sexualidad desde otros lados.

“La obra revivió la libido y la pasión con mi pareja, algo que teníamos un poco relegado tras haber sido padres de Lola, quien cumple 4 años el 13 de abril. Y va más allá de cumplir algunas fantasías o no: ya con abrir el juego de hablar y fantasear juntos, hace que te ratonees y renueves la conexión. Después de muchos años, hay que incorporar más esos juegos”, cuenta la bailarina que luce su destreza y erotismo en los números de baile que ideó el coreógrafo Ma tías Napp para ella.

Adabel Guerrero junto a su familia en Carlos Paz

“Con Martín somos una pareja más convencional y este espectáculo nos dio mayor libertad mental para experimentar cosas nuevas: un día después de la función, él me preguntó si podía llevar a casa las botas que uso en uno de los cuadros musicales. ¡Y funcionó súper bien! ‘Sex’ revalorizó mi faceta de mujer”, agrega Adabel Guerrero entre risas mientras celebra la mayor convocatoria de público que despertó febrero en las sierras.

Además de su estadía cordobesa junto a Martín y a Lola, la bailarina recibió la visita de amigos y de Claudia Escobar, la mamá de los tres hijos mayores de Lamela, con quien tiene una excelente relación. “Si bien hay días que Martín viaja a Buenos Aires a trabajar, se organiza y vuelve rápido con nosotras. Acá aprovechamos a disfrutar más tiempo juntos ya que en el año con el colegio y nuestros trabajos, no podemos hacerlo tanto. También semanas atrás vinieron Claudia y los chicos, la pasamos muy bien como familia ensamblada”, afirma Guerrero sobre su ideal presente.

“Estoy viviendo una etapa hermosa como madre porque mi hija entiende más y me acompaña en todo. Obviamente, está en una edad donde demanda más energías y a veces termino agotada pero es tan morfable que no me quiero perder nada de su crecimiento. Me encanta ser una mamá presente, enseñarle cosas y aprender juntas. Todo el mundo me dice que físicamente Lola se parece mucho al papá pero heredó mi carácter fuerte: incluso me gana en personalidad, es brava la chiquita. ..¡Ja! Afortunadamente, Martín también es un papá presente, que al tener experiencia, es paciente y me ayuda un montón con la crianza, con las tareas de la casa y con mi trabajo. La clave de nuestro vínculo es que además de elegirnos en el plano amoroso también somos amigos: eso hace que nos acompañemos y apoyemos en todo. Siempre agradezco haber cumplido mi mayor sueño: formar una familia”, concluye feliz.

