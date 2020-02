Veronica Monti, la ex de Sergio Denis: "Si no fuese por mis hijos me pego un tiro"

Verónica Monti, la última pareja del querido Sergio Denis, quien continúa luchando por su vida, vive una realidad imposible de sobrellevar. Madre full time, afrontó la crianza de sus hijos, Franca y Salvador, la luz de sus ojos, desde que nacieron ya que cuenta que el padre de ambos nunca se hizo cargo de ellos ni de manera afectiva ni económicamente. Desesperada, la bella periodista que hace unos meses se quedó sin trabajo no cuenta con ayuda familiar ya que los suyos le "hicieron la cruz" cuando se enteraron de su noviazgo con el cantante y está en plena etapa judicial para que el progenitor de los niños le pase la cuota alimentaria que corresponde y le pague la deuda por años de aportar.

En una nota exclusiva con este portal, Verónica relató el calvario que vive y hasta las fantasías autodestructivas que padece y que sólo el amor que tiene por sus hijos la hacen entrar en razón. "Si no fuese por los chicos me pego un tiro. Son todo para mi y me doy cuenta que estoy sola en el mundo con ellos", comenzó a relatar Monti sin poder parar de llorar. "No logré conseguir trabajo ni que el padre pase lo que me debe que son 50 mil pesos. Los vio él, su familia y no empatizan con la situación. La justicia de menores se me rie en la cara".

Angustiada, casi sin poder sostener el diálogo siguió como pudo: "Tengo una semana para dejar el departamento. De parte de mi familia, mi madre y hermano sólo recibo violencia psicológica a niveles que jamás he escuchado. De parte del padre también. Pero lamentablemente ,e acostumbré por decirlo de alguna manera. Cuando estaba embarazada de Franca me decía 'abortá y me das asco, sos una incubadora caminando'. Siento que ya me hice amiga de su violencia".

"Mañana tengo una mediación con Guillermo Scarsoglio, el abuelo de mis hijos. Afirma tener voluntad de pago sin embargo mi cuenta sigue en cero y he vendido mi casa entera para que no les falte nada a mis bebes. Mis hijos son dos soles, mato por ellos. Yo sólo quiero lo que me corresponde y ser una mamá feliz con mis hijos. Amo a mis chicos y si no fuera por ellos no se que haría. Como madre soy todo lo que está bien, pero hay personas que me arruinan la vida", sentencio.

Duro, triste... Sin duda Verónica necesita justicia y ayuda.