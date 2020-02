Magalí Tajes hizo una íntima revelación sobre su relación con Flor Jazmín Peña

El reencuentro entre Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña generó una verdadera repercusión en las redes sociales. La influencer y la bailarina confirmaron su reconciliación en diciembre después de varios meses de distancia.

La pareja generó una fuerte emoción en sus seguidores y, después de hacerlo oficial, las chicas se animaron a ventilar parte de su intimidad.

Tan es así que Magalí reveló lo difícil que es dormir con su novia. "Ayer invité a Magalí a dormir", empezó Flor Jazmìn y Magalí interrumpió: "A dormir fue una manera de decir, yo no dormí un c...No saben lo que habla esta mujer dormida. En un momento me despertó y me dijo 'qué conexión que tenemos, gracias por tu energía'", disparó la escritora.

Luego, ambas aseguraron que esta costumbre de la campeona del Bailando fue motivo de separación en la primera etapa de la relación.

A pesar de este percance, Tajes se mandó al frente y reveló que es lo que más le gusta de la morocha. "Es muy dulce, nunca miente, es muy generosa y siempre se despierta de buen humor", disparó.