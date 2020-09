Agustín "Cachete" Sierra habló de su romance con la China Suárez

El nombre de Agustín "Cachete" Sierra explotó con todo desde que comenzó su participación en "Cantando por un Sueño" y sin dudas se transformó en uno de los hombres más mirados por la platea femenina de la Argentina. A menudo recibe comentarios halagadores de varios participantes y su "facha" es comentada en las redes sociales. Ahora, esta vez no fue noticia por sus performances, sino por recordar su relación amorosa con Eugenia "la China" Suárez.

El actor se hizo presente ayer por la tarde en el ciclo "Mujeres" de eltrece y Luli Fernández quiso saber sobre su pasado amoroso y fue directo al grano: "Me contaron que tuviste affaires con varias estrellas argentinas". Sin salir de su asombro "Cachete" se lo tomó con gracia y sin ningún problema comentó.

"Eramos muy chicos, yo siempre lo dije, quedó lejos. Eramos chicos y estábamos jugando, éramos niños medio enamorados. No sé de quién habla Luli", respondió pícaro sin dar nombres. Entonces la esposa de Cristián Cúneo Libarona fue por más y acotó: "A mí me habían contado de La China Suárez, pero no sé qué tenés vos para decirnos". Entonces sin poder evitarlo Sierra cerró con la confesión: "Sí, sí, nos dimos unos besos de niños".

¿Se pondrá celoso Benjamín Vicuña?