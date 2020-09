Leo Messi se queda en Barcelona: "Mis hijos no querían irse"

Leo Messi confirmó hoy que continuará en Barcelona mediante una entrevista con Goal, un portal español. El futbolista aseguró que decidió quedarse en el Club, a pesar de que no está de acuerdo con la dirigencia actual, a cargo de Josep Maria Bartomeu.

El futbolista aseguró que la posibilidad de mudarse de ciudad generó también una profunda angustia en su familia conformada por Anto Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

“Fue un drama bárbaro”, dijo sobre el momento en el que comunicó la posibilidad de una mudanza. “Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona ni querían cambiar de colegio”.

Luego, remarcó la importancia que tiene el Club en su vida, del que planeó regresar en caso de renunciar. “Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, disparó.